Gebühren für Abwasser in Mertingen werden erhöht

In Mertingen müssen sich Bürger auf mehr Kosten für die Beseitigung von Abwasser einstellen. Die Gemeinde hebt die Gebühren um zwölf Prozent an.

Seit Jahren ist die Abwasserentsorgung in Mertingen defizitär. Seit Jahren versucht Kämmerer Jörg Baumgärtner die Verluste auszugleichen. In den vergangenen vier Jahren ist es wieder nicht gelungen, das Minus von rund 113.000 Euro in der Bilanz auszugleichen. Nun will Baumgärtner einen neuen Versuch wagen: Die neuen Gebühren bis 2026 hat er so kalkuliert, dass Mertingen in diesem Bereich schwarze Zahlen schreiben könnte.

Einen Teilerfolg konnte der Kämmerer aber jetzt schon im Gemeinderat vermelden: Das Defizit ist auf 84.000 Euro gedrückt worden. Als Gründe nannte er eine Kostenreduzierung von 51.000 Euro im Vergleich zur Kalkulation. Schlichtweg war weniger Abwasser zu entsorgen als angenommen. Nun hat Baumgärtner turnusgemäß erneut den Stift angesetzt. Der Gemeinderat billigte einstimmig seinen Vorschlag, den Kubikmeterpreis in der Kanalisation auf 2,60 Euro zu erhöhen, was einer Kostensteigerung von zwölf Prozent und einem Mehrpreis von 24,8 Cent entspricht.

Im Gemeinderat legte er eine Muster-Kostenberechnung vor. Demnach könnte für eine vierköpfige Familie nach der Gebührenerhöhung eine Jahres-Gesamtgebühr von 364 Euro fällig werden - bei einer Abwassermenge von 140 Kubikmetern.

Die Gemeinderäte erhielten vom Kämmerer auch einen „Rundum-Blick“: Demnach werden in Bäumenheim pro Kubikmeter Abwasser zwei Euro berechnet, in Nordendorf 1,70 Euro (zuzüglich einer Grundgebühr von 84 Euro) und in Tapfheim mit einem erwirtschafteten Überschuss 3,10 Euro (zuzüglich einer Grundgebühr von 36 Euro).