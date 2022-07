Mertingen

vor 3 Min.

Geisterhafter Beethoven - faszinierend interpretiert

Ein beglückendes Konzert lieferten Dace Salmina-Fritzen (Violine), Konstantin Lukinov (Klavier) und Johannes Gutfleisch (Cello) in Mertingen ab.

Plus Dace Salmina-Fritzen, Johannes Gutfleisch und Konstantin Lukinov gaben in Mertingen ein höchst kontrastreiches Programm zum Besten.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Eigentlich war es ja viel zu heiß für Klassik an diesem Abend! Aber das gar nicht kleine Häufchen Unerschrockener, das sich zum Konzert in der Mertinger Schulaula einfand, wurde tausendfach belohnt! "Beethovens Geister - klassische und neue Klaviertrios" standen auf dem Programm: von Ludwig van Beethoven selbst das "Geistertrio" D-Dur op. 70 Nr. 1, vom Neuburger Komponisten Tobias PM Schneid (Jahrgang 1963) das Auftragswerk für die Hamburger Staatsoper Piano Trio No. 4 "Testament" und von Johannes Brahms das Klaviertrio H-Dur op. 8. Das Gastspiel des konzertierenden Trios mit Dace Salmina-Fritzen (Violine), Johannes Gutfleisch (Cello) und Konstantin Lukinov (Klavier) war ein grandioser Glücksfall!

