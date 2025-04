Generalversammlung 2025 der Mertinger Gemütlichkeitsschützen

Vor Kurzem fand die jährliche Generalversammlung des Schützenvereins Gemütlichkeit Mertingen im Schützenheim am Burgberg statt. Vorsitzender Viktor Mayer begrüßte die Mitglieder, Bürgermeister Veit Meggle und den stellvertretenden Gauschützenmeister Olaf Schmid, der dem Verein zum Aufstieg in die 1. Luftgewehr-Bundesliga gratulierte. Veit Meggle wünscht sich eine aktive Teilnahme des Vereins am Mertinger Straßenfest und an der Feier zur 50-jährigen Partnerschaft mit Sainte-Pazanne. Peter Haller, der amtierende Sportwart der Mertinger Vorderladerschützen, berichtete von der regen Teilnahme der Schützen an den Meisterschaften im Gau Donau-Ries und Bezirk Schwaben, einschließlich der bayerischen und deutschen Meisterschaften. Auch im Kurz- und Langwaffenbereich konnte der Verein glänzen: In der Saison 2024 erzielte der Verein herausragende Ergebnisse in den Kurzwaffen-Disziplinen, sicherte sich bei den Gaumeisterschaften 52 Medaillen (darunter 24 Gold) und setzte mit 49 Gold-, 30 Silber- und 8 Bronzemedaillen seinen Erfolg fort. Jugendsportleiterin Verena Schröttle berichtete von der ungeschlagenen Saison der zweiten Luftgewehr-Mannschaft in der E-Klasse und dem Sieg von Franziska Wenger bei der Schwäbischen Meisterschaft. In diesem Jahr stand die Ehrung langjähriger und verdienter Mitglieder im Mittelpunkt. Verliehen wurden Auszeichnungen für langjährige Mitgliedschaft (25, 40, 50 und 60 Jahre), Sebastiani-Bruderorden in Silber und Bronze und weitere Auszeichnungen wie Ehren- und Verdienstnadeln und Böllerehrenabzeichen. Abschließend gab Viktor Mayer einen Ausblick auf die kommenden sportlichen Ereignisse und betonte, dass die erste Mertinger Luftgewehr-Mannschaft nun zu den 24 besten Teams in Deutschland gehört.

