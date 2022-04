Mertingen

Grandioser kammermusikalischer Abend in Mertingen

Plus Anna Sophia Dauenhauer und Lukas Maria Kuen brachten eine "Bunte Reihe" an Tonschöpfungen zu Gehör. Was an diesem Konzert so besonders farbig war.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Hatte es schon während des Konzerts immer wieder jubelnde Zustimmung gegeben, so war der Schlussapplaus geradezu frenetisch: Das Kammerkonzert in Mertingen mit dem Titel "Bunte Reihe" mit Anna Sophie Dauenhauer (Violine) und Lukas Maria Kuen zeichnete sich durch diesen besonderen Beifall aus. Neugierig waren die Besucher auf das durchdacht zusammengestellte Programm. Die Auswahl der Werke war - abgesehen vom Eröffnungsstück - insgesamt von einer Hochachtung geprägt, die die Komponisten wechselseitig voreinander hatten.

