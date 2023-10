Mertingen

12:00 Uhr

Große Musiker und ein Programm zum Niederknien begeistern das Publikum

Plus Mit Emanuel Sint und Elisaveta Blumina kommen zwei Weltklasse-Künstler nach Mertingen. Und mit ihnen ein Stück Familiengeschichte.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Das einstige Bauerndorf Mertingen ist wieder einmal Schauplatz eines Konzerts, das man zwar regelmäßig in der Elbphilharmonie, aber sonst eher weniger im Donau-Ries findet. Den Namen des Fagottisten, der im Jubiläumsjahr des Kulturkreises auftritt, sollte man sich merken: Emanuel Sint. Ihn bereits jetzt einen ganz Großen zu nennen, ist fast Untertreibung. Wer im Internet nach ihm sucht, der findet an erster Stelle einen Eintrag der Stiftung Deutsches Musikleben – und wird fast erschlagen von der Zahl der ersten Preise des jungen Fagottisten bei internationalen Wettbewerben.

Er zählt bereits jetzt, im Alter von gerade einmal 19 Jahren zu den besten Fagottisten Deutschlands. Ein Besucher, der selbst Fagott auf hohem Niveau spielt, merkt mit leuchtenden Augen ob der stupenden Fähigkeiten des jungen Musikers nur noch fasziniert an: „Absolute Weltklasse.“ Dabei darf Sints Begleiterin am Klavier, die hinreißend spielende, sensibel auf ihn eingehende Elisaveta Blumina nicht vergessen werden. Es ist ein berauschendes, extrem kurzweiliges, atemberaubendes Konzert, das sie miteinander gestalten! Sie ist Tochter einer genialen Mutter, der Pianistin Mara Mednik, beschenkt mit einem absoluten Gehör wie diese. Und sie ist eine außergewöhnliche Pianistin, die ihre Töne in Farben sieht – und wie Mednik eine hochbegabte Begleiterin, die in Mertingen am Flügel für den Enkel von Mara Mednik spielt, eben den jungen Emanuel Sint, Bachelor-Student an der Hanns-Eisler-Musikhochschule Berlin.

