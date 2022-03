Haus der Vereine und Ortsdurchfahrt: Mertingen wappnet sich für Großprojekte

Plus Mertingens Bürgermeister Veit Meggle erläutert bei der Bürgerversammlung seine Visionen für die Gemeinde. Welche Projekte derzeit vorbereitet werden.

Obwohl man kein Großprojekt zu stemmen hat, steht man im Mertinger Rathaus vor arbeitsreichen Monaten. Dieser Eindruck bleibt nach der Bürgerversammlung in der 4000-Einwohner-Gemeinde. Großprojekte sollen in den nächsten Jahren angepackt werden, müssen nun jedoch bereits von langer Hand vorbereitet werden, erklärt Bürgermeister Veit Meggle.