Hohe Schulden, große Pläne: Mertingen will ein neues Rathaus

Plus In Mertingen erreichen die Schulden einen Rekord von knapp 18 Millionen Euro. Vorhaben wie ein neues Rathaus kosten weitere Millionen. Der Kämmerer bleibt gelassen.

Auf den ersten Blick könnte man aufschrecken, doch die pure Zahl sorgt bei den Verantwortlichen im Mertinger Rathaus nicht für Sorgenfalten auf der Stirn: Im Jahr 2026 wird die Gemeinde voraussichtlich mit knapp 18 Millionen Euro in der Kreide stehen. Diese Aussicht gewährte Kämmerer Jörg Baumgärtner jetzt im Gemeinderat.