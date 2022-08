Mertingen

18:00 Uhr

Illegale Eingriffe vernichten Biotop in der Mertinger Höll Stück für Stück

Plus Die "Siebethmahd" ist ein Flurstück in der Mertinger Höll. Dort passiert laut Bund Naturschutz seit Jahren Umweltfrevel. Worum es genau geht.

Von Barbara Würmseher

"Das ist ja unglaublich! Dieser Schaden ist massiv!" - Als Alexander Helber und Rudi Schubert, Vorsitzende der Kreisgruppe des Bund Naturschutz, jetzt ins Gebiet Mertinger Höll kommen, um sich bei einer ihrer regelmäßigen Begehungen wieder einmal ein Bild von der Situation vor Ort zu verschaffen, sind sie empört. Seit Jahren machen sich Umweltfrevler an mehreren Stellen zu schaffen. Unter anderem an der rund 4000 Quadratmeter großen "Siebethmahd" im nördlichen Teil der Höll. Sie verschieben per Bagger die Pflanzen auf dieser biotopkartierten Fläche und machen sie Stück für Stück platt. So schildern die beiden Umweltschützer die Situation.

