Mertingen will mehr als 25 Millionen Euro investieren: Wo das Geld hinfließt

Weil das Geld für die nächsten Jahre schon mehr oder weniger verplant ist, „müssen wir sehen, wo wir bleiben“. Mit dieser Kernbotschaft bestritt Veit Meggle die Bürgerversammlungen in Mertingen und den Ortsteilen Druisheim und Heißesheim. Alles, was über die Planungen hinaus realisiert werden soll, müsse genau geprüft werden, so der Bürgermeister. Doch Meggle will auch nicht jammern - denn Mertingen sei gerade wegen seiner Wirtschaftskraft in einer beneidenswerten Lage.

