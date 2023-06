Mertingen

Junge Reiter aus ganz Deutschland zeigen ihr Können in Mertingen

Plus Von Donnerstag bis Sonntag fand die Goldene Schärpe in Mertingen statt. Dabei zeigten die jungen Reiter gute Leistungen - und demonstrierten auch Zusammenhalt.

Wer von Donnerstag bis Freitag auf der Hagenmühle in Mertingen zu Gast war, hat zahlreiche Pferdehänger, Wohnwägen und Wohnmobile sehen können. Mehr als 400 Gäste aus der ganzen Bundesrepublik waren vor Ort. Grund dafür war, dass die Goldene Schärpe in diesem Jahr in Mertingen stattfand, ein Bundeswettkampf für junge Vielseitigkeitsreiter, der deutschlandweit ausgeschrieben ist. Insgesamt gingen knapp 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter zwischen zwölf und 16 Jahren in Dressur, Gelände, Springen, einem gesonderten 2000-Meter-Lauf und in einer Theorieprüfung an den Start. Zudem musste das eigene Pferd an der Hand vorgestellt werden.

Freundschaftliche Atmosphäre unter den teilnehmenden Teams

Die Atmosphäre, die über die Tage auf der Anlage herrschte, war von einem großen Zusammenhalt unter den Teilnehmenden geprägt. Freilich hatte jedes Team eines Bundeslandes einen eigenen Schlachtruf, dazu waren die Landesfarben auf den Satteldecken oder auf Flaggen klar zu erkennen. Doch abseits des Reitplatzes verstanden sich die jungen Talente prächtig. Am Samstagabend wurde beim großen Länderabend in der kleinen Reithalle des Vereins gemeinsam gegessen und auch getanzt. Der Reit- und Fahrverein Donauwörth-Mertingen durfte diese besondere Veranstaltung, die es im kommenden Jahr zum 50. Mal geben wird, im Auftrag der Deutschen Reiterlichen Vereinigung FN für den Landesverband Bayern ausrichten.

