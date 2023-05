Mertingen

"Schwertgosch" Kathi Wolf glänzt beim Muttertagskabarett in Mertingen

Plus Beim Muttertagskabarett in Mertingen glänzt ein junges Bühnentalent aus Schwaben: Kathi Wolf. Die Psychologin haut ihrem Publikum so einiges um die Ohren.

Nein, es war nicht Monika Gruber, oder Martina Schwarzmann, die jetzt beim alljährlichen kabarettistischen Ausflug des Mertinger Kulturkreises agierte. Abgesehen davon, dass die beiden nur in größten Hallen auftreten und andernfalls nicht finanzierbar sind, ist es den Veranstaltern ein Anliegen, unverbrauchten, jungen Kabarettisten und Kabarettistinnen ein Forum zu bieten. Auch wenn dieses gewisse "Die-kenn-ich-ja-gar-nicht" dabei oft mitschwingt. Neugierde ist schließlich eine Grundvoraussetzung, dazuzulernen. Kurz gesagt: Es waren erfreulich viele Mertinger neugierig auf die junge, weniger bekannte Kabarettistin aus „Weißahora“ ( Weißenhorn) – auf Kathi Wolf!

Und Kathi Wolf, blitzsaubere Schwäbin, original blond, mit einer „Schwertgosch“, hat bestens geliefert. Die studierte Psychologin, die mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, bringt ihre Erfahrungen mit ihrem Klientel, deren Eltern, der Bürokratie, den Umständen, der Politik, den Menschen, kurzum ihre Beobachtungen pointiert, messerscharf und geschliffen vor. Sie haut sie dem Publikum um die Ohren.

