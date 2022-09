Keine Bremse und kein TÜV: Polizei zieht schrottreifen Sattelzug aus dem Verkehr

Die Bremse versagt, kein TÜV mehr: Die Polizei zieht in Mertingen einen nahezu schrottreifen Sattelzug aus dem Verkehr. Für den Fahrer wird es teuer.

Beamte der Verkehrspolizei Donauwörth haben in Mertingen einen Sattelschlepper aus dem Verkehr gezogen, der angesichts der Mängel eine Gefahr im Straßenverkehr war. Um 11.30 Uhr am Donnerstag kontrollierten die Beamten den 40-Tonner aus Serbien in der Bäumenheimer Straße und stellten fest, dass die Bremse nicht mehr funktionierte und das Gespann auch keine Betriebserlaubnis mehr hatte.

Die Beamten stoppten die Weiterfahrt und veranlassten eine sofortige Prüfung des Fahrzeugs in Donauwörth. Hier bestätigte ein amtlicher Gutachter den Verdacht: Sowohl die Sattelzugmaschine als auch der Auflieger waren absolut verkehrsunsicher. Am Auflieger fehlten die kompletten Bremszylinder, die Bremswirkung der Sattelzugmaschine war ebenfalls nahezu nicht mehr vorhanden.

Das Gespann wurde vor Ort mittels einer Absperrkette gesichert und musste auf einen Tieflader verladen werden, da sowohl Zugmaschine als auch Auflieger auf öffentlichem Verkehrsgrund in Deutschland nicht mehr bewegt werden dürfen. Der 52-jährige serbische Berufskraftfahrer wurde angezeigt und musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 470 Euro hinterlegen. Zuzüglich fallen noch Kosten für die amtliche Begutachtung und den Prüfbericht an, die die Spedition begleichen muss. (AZ)