Kind rennt auf die Straße und wird von Auto erfasst

Ein Verkehrsunfall mit einem Kleinkind hat sich am Wochenende in Mertingen ereignet. Am Samstagvormittag stellte eine 35-jährige Autofahrerin ihren Pkw in der Hilaria-Lechner-Straße ab und wollte kurzzeitig ein Geschäft aufsuchen. Auf der Rücksitzbank saß ihr sechsjähriger Sohn. Aufgrund der warmen Temperaturen öffnete die Fahrerin die hintere Beifahrertüre und begab sich in das Geschäft.

Das Kind wurde auf die Motorhaube geschleudert

Dem auf der Rücksitzbank sitzendem Sohn dauerte das aber offensichtlich zu lange, weshalb er alleine den Sicherheitsgurt öffnete und aus dem Auto stieg. Er überquerte, ohne auf den Straßenverkehr zu achten, die Fahrbahn. Ein herannahender Fahrer konnte aufgrund des unvermittelt auf die Fahrbahn laufenden Kindes trotz Vollbremsung nicht mehr anhalten und erfasste das Kind mit seinem Auto. Das Kind wurde auf die Motorhaube geschleudert und blieb anschließend auf der Fahrbahn liegend. Glücklicherweise zog es sich nur leichte Verletzungen zu und wurde zur Abklärung mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Augsburg geflogen. (AZ)