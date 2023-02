"Klangspektrum" in Mertingen wird zum Konzert mit Überraschungen

Plus Paula Breland und Anna-Katharina Schau hatten musikalische Hochkaräter im Programm und erzählten musikalisch auch noch von einer gefräßigen Brillenschlange.

Ein kontrastreiches Konzert in der Gegenüberstellung klassischer und moderner Musik sollte es sein: Der Hindernisgrund war Corona. Die Cellistin lag hochfiebrig zu Bett. Ausfallen lassen? Nein, nicht doch, wenn Preisträger des Deutschen Musikrates konzertieren! Es wurde ein Abend, der von allen Lust am Improvisieren forderte, kurzweilig und ausgesprochen unterhaltsam war – und die Besucher genossen ihn sichtlich.