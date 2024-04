Mertingen

12:00 Uhr

Klarinettenzauber in Mertingen

Das Klarinettentrio Schmuck ließ keine Wünsche offen, so vielseitig zeigten sie, was alles in der Klarinette stecken kann.

Plus Was alles in der Klarinette steckt, war beim Konzert in Mertingen zu erleben. Das Klarinettentrio Schmuck zauberte Klänge von Bach, Mozart, Abba und den Beatles aus seinen Instrumenten. Und nicht nur das.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Man meint ja so viel über die Klarinette zu wissen: Zur Gattung der Holzblasinstrumente zählend, Anfang des 18. Jahrhunderts vom Nürnberger Holzblasinstrumentenbauer Christoph Denner aus dem Chalumeau (Schalmei) genial, mit der Erfindung der Überblasklappe, weiterentwickelt, großer Tonumfang über fast vier Oktaven, obertonreicher Klang, sich gleichermaßen als Orchester-, Kammermusik- wie auch Soloinstrument eignend ...

Und so besucht man ein Klarinettentrio-Konzert. Eines Trios, das von der Deutschjapanerin Sayaka Schmuck gegründet wurde. Ein Ensemble aus hochkarätigen Musikern, die sonst solistisch, oder in großen Orchestern spielen, mit ihrem Instrument symbiotisch verbunden sind. Sei es nun die B- oder Es-Klarinette, oder die volumenreiche Bassklarinette, oder das Bassethorn. Wie an diesem Abend im Mertinger Konzert mit Sayaka Schmuck, hochgelobt, vielfache, auch internationale Preisträgerin und in den vergangenen Jahren Mitglied in hochklassigen Ensembles wie dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, des Gewandhausorchesters, der NDR Radiophilharmonie. Ihr zur Seite der Hamburger Johann-Peter Taferner, Soloklarinettist der Hamburger Camerata, international konzertierend, und, anders als ursprünglich vorgesehen, der Münchner Oliver Klenk.

