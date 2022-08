Mertingen

vor 45 Min.

Colluvio-Projekt gastiert in Mertingen: Elf junge Menschen voller Hingabe zur Musik

Plus Das Colluvio-Projekt trifft in Wien, Belgrad und Budapest auf - und in Mertingen. Warum das Spiel der außergewöhnlich begabten Interpreten so sehr begeistert.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Colluvio – zum Zweiten: Nach einer Pause von drei Jahren machte dieses Projekt - nach einem anfänglichen Workshop in der Steiermark - wieder in Mertingen Station. Es war ein begeisterndes Versprechen elf junger Menschen, die sich der Musik verschrieben haben, an ihre Zukunft zu glauben. Und wenn es gerecht zugeht, steht ihnen eine glanzvolle Zukunft bevor.

