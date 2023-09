Staatsstraße 2027 wird zwischen Mertingen und Lauterbach gesperrt

Wegen Sanierungsarbeiten auf rund sechs Kilometern wird ab Mittwoch, 4. Oktober, die Straße zwischen Mertingen und Lauterbach gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet.

Die Fahrbahndecke der Staatsstraße 2027 zeigt zwischen Lauterbach und Mertingen flächige Rissbildungen. Das teilt das Staatliche Bauamt Augsburg mit. Um eine weitergehende Schädigung der Straße zu verhindern, wird die Fahrbahndecke auf einer Länge von rund sechs Kilometern saniert. Der verbrauchte Fahrbahnbelag wird abgefräst und anschließend eine neue Asphaltdecke (Verschleißschicht) aufgebracht.

Straßensperre Mertingen-Lauterbach: Umleitung über B2

Damit die Sanierungsarbeiten in einem möglichst kurzen Zeitraum durchgeführt werden können, und um die Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer möglichst gering zu halten, wird die Straße zwischen dem nördlichen Ortsrand von Lauterbach und dem Kreisverkehr bei Mertingen ab Mittwoch, 4. Oktober, für den Verkehr voll gesperrt. Der Verkehr wird während den Sanierungsarbeiten in beiden Fahrtrichtungen über die Bundesstraße 2, Anschlussstelle Nordendorf – Ehingen – Wortelstetten – Hinterried umgeleitet. Die Bauarbeiten erfolgen in enger Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Bauamt Krumbach. Beide Bauämter bitten die betroffenen Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die auftretenden Beeinträchtigungen und um ein rücksichtsvolles Fahrverhalten auf der Umleitungsstrecke. (AZ)