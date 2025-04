Lauterbacher Gartler wählen alte Vereinsleitung wieder

Bei der Mitgliederversammlung des Obst und Gartenbauvereins Lauterbach in der Alten Brauerei in Mertingen konnte Vorsitzende Thea Meilinger zahlreiche Besucher begrüßen. Es freute sie, Tobias Munz von der Baumschule Munz aus Wertingen als Referenten des Abends gewinnen zu können. 60 Interessierte hörten aufmerksam dem Vortrag von Tobias Munz der unter dem Thema „Natürlich Garten “referierte. Er plädierte für den Erhalt und die Neupflanzung von Bäumen in Zeiten des Klimawandels. Anschließend folgte die Tagesordnung: der Tätigkeitsbericht der Vorsitzenden Thea Meilinger wurde von einer Bildpräsentation begleitet. Dach dem Bericht der Schriftführerin (stellvertretend Franz Nosalski) folgte der Kassenbericht von Caroline Behringer. Die Kassenprüfung wurde von Petra Böck durchgeführt. Zum ersten Mal bei der Versammlung gab es Ehrungen für 40 Jahre Mitgliedschaft Es wurden 19 Personen mit einer Urkunde , einer goldene Anstecknadel und einem Blumenpräsent geehrt. Zwei Personen bekamen eine Urkunde, die silberne Anstecknadel und eine Rose für 25 Jahre Mitgliedschaft. Auch Neuwahlen standen auf dem Programm, diese wurden von Bürgermeister Hans Kaltner durchgeführt. Der bisherige Vorstand stellte sich wieder zur Verfügung und wurde einstimmig gewählt. Am Ende der Versammlung bedankte sich Thea Meilinger bei allen die den Verein das ganze Jahr in vielen Aktionen unterstützten und ein herzlicher Dank ging an die Mitglieder der Vereinsleitung.

