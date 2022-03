Lesung in Mertingen: Ein Krimi zwischen Kalorien und Sozialkritik

Plus Autor Tom Hillenbrand las in Mertingen aus "Bittere Schokolade". Doch es ging ihm um mehr, als nur um einen spannenden Roman. Welche Botschaften er mitbrachte.

Was für eine delikate Rezeptur: Man nehme die fesselnde Dramaturgie eines Kriminalromans und vermische sie mit Produkten und Schauplätzen rund um die Schokoladen-Patisserie. Zu guter Letzt gebe man eine gute Prise bitter anmutender Fakten über haarsträubende Bedingungen auf Kakao-Plantagen hinzu. Aus dieser wohlbedachten Mixtur ist die Lesung des Journalisten und Autors Tom Hillenbrand zubereitet, als dieser in Mertingen im Rahmen des Literaturfestivals Nordschwaben gastiert. Dass die Veranstaltung zudem mit einem Glas Sekt und einer zartschmelzenden Kostprobe aus der Manufaktur der Nördlinger Schoko-Queen garniert ist, lässt sie dem Publikum genießerisch auf der Zunge zergehen.