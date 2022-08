Mertingen

08:00 Uhr

Liveband am Schmutterufer: So klingen die Mertinger Sommerfreuden

Mit Hits aus vier Jahrzehnten landete das Ensemble imBRASSivo einen Volltreffer beim Open Air auf der Schmutterwiese in Mertingen.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Was ist das Schönste im Mertinger Sommer? Die Frage ist mittlerweile recht einfach zu beantworten: an einem lauen, sonnigen Abend am Schmutterufer zu lagern, zu picknicken und mit vielen anderen, die die gleiche Idee hatten, einer Liveband und deren Retromusik zu lauschen. Von sechs Musikern im Retro-Look zelebriert, war das auch tatsächlich richtig retromäßig!

