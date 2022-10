Lkw-Fahrer verursacht bei Mertingen Unfall und fährt weiter

Am Freitagmorgen hat ein Lkw-Fahrer bei Mertingen einen Unfall verursacht. Ob er diesen bemerkt hat, ist noch unklar, nun werden aber Zeugen gesucht.

Am Freitagmorgen hat sich bei Mertingen ein Unfall ereignet, bei dem ein beteiligter Lkw anschließend weitergefahren ist. Gegen 5.50 Uhr überholte auf der B2 ein 18-jähriger Autofahrer einen vorausfahrenden Lkw. Während des Überholvorgangs geriet der Lkw auf Höhe Mertingen auf die linke Fahrspur. Zwar versuchte der Pkw-Fahrer geistesgegenwärtig nach links auszuweichen, konnte aber eine Berührung mit der Leitplanke nicht mehr vermeiden. Obwohl sich die Fahrzeuge nicht berührt hatten, entstand am Auto ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

Lkw mit weißen Planen-Anhänger und blauer Aufschrift "Logistik"

Auch die Leitplanke wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Ob er den Unfall bemerkt hat, ist derzeit noch unklar. Es wird deshalb routinemäßig wegen eines Vergehens „Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort“ ermittelt. Der Lkw war mit einem weißen Planen-Anhänger mit der blauen Aufschrift „Logistik“ unterwegs. Sowohl Lkw-Fahrer, die als Unfallbeteiligte in Frage kommen, als auch unbeteiligte Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Donauwörth unter Telefon 0906 / 70 66 70 in Verbindung zu setzen. (AZ)