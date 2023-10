Mertingen

vor 53 Min.

Makelloser Schönklang im italienischen Stil in Mertingen

Plus Sopranistin Alexandra Steiner, Organist Peter Bader und Flötisten Ubaldo Rosso betören das Publikum in Mertingen. Warum sich dieses überaus glücklich schätzen kann.

Von Ulrike Hampp-Weigand Artikel anhören Shape

Ein großartiges Konzert mit großartigen Musikern, einem wundersam ausdauernden Publikum, das die Interpreten zu Recht mit stehendem Beifall bejubelte: Das Kirchenkonzert des Mertinger Kulturkreises mit der Sopranistin Alexandra Steiner, dem Organisten Peter Bader, dem Flötisten Ubaldo Rosso verlangte wahrlich viel! Es war eine grandiose sängerische und interpretatorische Leistung. Der Hauptteil des Konzertes gehörte italienischer Kirchenmusik aus dem Barock, farbige, opernhafte Italianita.

Ein triumphaler Auftakt aus Georg Friedrich Händels Oratorium „Joshua“, die jubelnde Arie „Oh had I Jubal`s Lyre“, mit der Achsah in der grandios auftrumpfenden Sopranistin Alexandra Steiner in reichen Koloraturen ihre Freude ausdrückt, ihrem Geliebten versprochen worden zu sein. Doch weniger von der tosenden Dramatik, die im Oratorium sonst musikalisch den Fall Jerichos illustriert. Eine populäre Arie, auch zur Krönung des englischen Königs Charles in der Westminster Abbey gesungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen