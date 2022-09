Mann entblößt sich vor Mädchen in Mertingen

Zwei junge Mädchen sind in Mertingen von einem Mann sexuell belästigt worden. Er zog sich vor ihnen aus. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein unbekannter Mann hat sich in Mertingen vor zwei Mädchen ausgezogen und diese sexuell belästigt. Wie die Polizei Rain jetzt erst meldet, ist dies bereits am vergangenen Freitag passiert. Seitdem suchen die Beamten nach dem Mann, der möglicherweise bereits vergangenes Jahr ähnlich aufgefallen war.

Was war passiert? An jenem Tag gegen 18.30 Uhr bemerkten zwei zwölf Jahre alte Mädchen, die sich auf einer Parkbank in einem Wohngebiet getroffen hatten, einen Mann. Dieser verhielt sich wohl ungewöhnlich, machte Bilder von den Jugendlichen. Er ging auf die Mädchen zu und zeigte dabei seinen nackten Unterkörper. Er spielte an seinem Geschlechtsteil.

Unbekannter entblößt sich in Mertingen von Mädchen: Polizei sucht Zeugen

Kurz darauf aber flüchtete der Mann in Richtung eines Supermarktes und konnte entkommen. Körperlicher Kontakt mit den Kindern gab es laut Polizei Rain nicht. Der Tatverdächtige wird als etwa 40 Jahre alter Mann beschrieben, der mitteleuropäisches Aussehen hat. Er ist schlank.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich vor knapp einem Jahr an fast derselben Stelle, damals war eine Elfjährige Opfer eines Exhibitionisten. Möglicherweise handelt es sich um den gleichen Täter. Die Kripo in Dillingen hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an die Kripo in die Dillingen unter 09071/56-0 oder die Polizei in Rain. (AZ)