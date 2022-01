Mann fährt mit Auto nach Sekundenschlaf gegen Laterne

Weil er kurz am Steuer einschlief, baute ein 30-Jähriger in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Unfall bei Mertingen. Dabei entstand ein hoher Schaden.

Nach einem Sekundenschlaf hat ein 30-Jähriger In der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Unfall bei Mertingen gebaut. Das teilt die Polizei Rain mit. Der Mann fuhr auf der Staatsstraße, kommend von der B2, in Richtung Mertingen. Am Ortseingang überfuhr der Autofahrer den Beamten zufolge wegen eines Sekundenschlafes teilweise den Kreisverkehr und prallte letztlich gegen eine Straßenlaterne. Der Unfallverursacher blieb dabei unverletzt. An seinem Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro. Der Schaden an der Laterne wird auf 2000 Euro beziffert. (dz)