Mann ist ohne Versicherung, aber mit Alkohol im Blut auf E-Scooter unterwegs

In Mertingen hält die Polizei einen alkoholisierten E-Scooter-Fahrer auf. Versicherung? Fehlanzeige. Dafür bemerken die Beamten Alkoholgeruch.

Am Montagvormittag kontrollierte die Polizei Donauwörth in der Bahnhofstraße in Mertingen einen 52-Jährigen auf einem Elektrotretroller. Aufgefallen war der Streife das Fahrzeug, weil kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Nach einer Überprüfung wurde laut Polizei festgestellt, dass keine erforderliche Pflichtversicherung für das Kraftfahrzeug bestand. Bei dem Mann stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest und veranlassten einen Atemalkoholtest auf der Dienststelle. Dieser ergab einen Wert von 0,5 Promille. Die Folge für den Fahrer: eine zusätzliche Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro samt einmonatigem Fahrverbot. (AZ)