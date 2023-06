Mann klaut in Mertingen Socken und flüchtet

Ein Mann klaut in einem Mertinger Laden Socken. Als die Marktleiterin ihn stellt, flüchtet er. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Mann hat in Mertingen Socken gestohlen und ist geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, hatte die Marktleiterin eines Ladens im Schmutterfeld am Donnerstagmorgen beobachtet, wie er Socken im Wert von 5,99 Euro in seine Jackentasche steckte. An der Kasse zahlte der Mann lediglich zwei Energy-Drinks. Nachdem er den Kassenbereich verlassen hat, sprach ihn die Marktleiterin an und bat ihn ins Büro. Dieser Aufforderung kam er nach und holte die oben genannten Socken aus seiner linken Jackentasche. Der Mann wurde aufgefordert alle seine Taschen zu leeren.

Dieb schubst in Mertingen Supermarkt-Angestellte zur Seite

Daraufhin schubste er eine weitere im Büro anwesende Angestellte zur Seite, öffnete die Bürotür und klemmte dabei die Marktleiterin zwischen Tür und Wand ein. Anschließend flüchtete der Täter aus dem Verbrauchermarkt in Richtung Bahnhof. Bei der Flucht hinterließ er sein Käppi, eine Einkaufstasche mit Pfandflaschen und sein mit einem grünen Spiralschloss gesichertes blau/silbernes Citybike der Marke Pegasus. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, etwa 60 Jahre, 160 cm groß, kräftige Figur, südländischer Typ ohne Bart. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Rain unter der Telefonnummer 09090/7007-0 zu melden. (AZ)