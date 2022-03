Mann verliert Geldbeutel mit hohem Geldbetrag in Mertingen

In Mertingen verlor ein Mann kurz nach einem Besuch am Geldautomaten seinen Geldbeutel. Nun bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich zu melden.

Ein Mann hat am Mittwoch, den 23. Februar, seinen Geldbeutel in Mertingen verloren. Das teilte die Polizei Rain mit. Zwischen 12 Uhr und 12.15 Uhr, verlor ein Mann aus dem Bereich Rain in der Ortsmitte von Mertingen eine Geldbörse mit einem hohen Geldbetrag. Dieses Geld hatte er kurz zuvor abgehoben. Laut Polizei ist es möglich, dass der Mann den Geldbeutel auf dem Dach seines Autos abgelegt hatte und anschließend verlor. Bisher wurde den Beamten zufolge nichts abgegeben. Der Vorfall sei erst jetzt erst gemeldet worden, so die Polizei. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Rain zu melden. (dz)