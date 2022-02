Mertingen bekommt seine neue Ortsdurchfahrt

Plus Der Landkreis Donau-Ries und die Gemeinde Mertingen wollen die Ortsdurchfahrt 2026 ausbauen. Welche Fragen bis zum Start des Projekts noch offen sind.

Das Thema ist nicht neu, aber es hat Zündstoff: Seit Jahren soll die Ortsdurchfahrt in Mertingen neu ausgebaut werden. Sie ist eine Kreisstraße und deshalb muss der Landkreis den Löwenanteil der Kosten tragen. Über die Modalitäten der Neugestaltung der DON 28 waren sich die Gemeinde und das Kreisbauamt lange uneins. Nun hat die Behörde signalisiert, dass sie den Ausbau 2026 angehen will. Ansonsten sei mit einem längeren Aufschub zu rechnen.