Mertingen erlebt ein Sommermärchen mit den Solisten der Staatsoper

Halbszenisch und dann wieder konzertant entführten die Solisten des Opernstudios in große Werke der Musikgeschichte. Das Publikum in Mertingen dankte ihnen die meisterlichen Leistungen mit frenetischem Beifall.

Plus In Mertingen sind einmal mehr großartige Stimmen zu Gast. Im zauberhaften Amphitheater entfalten sie ein betörendes Flair. Was bei der Staatsoper geboten war.

Ein von grauen Steinquadern gesäumtes Halbrund, von Büschen und Bäumen beschattet, im Areal des Mertinger Schulgartens: Das Amphitheater in Mertingen ist ein zauberhafter, ja fast ein magischer Ort. So auch an diesem Abend. Obgleich vieler banger Blicke zum Himmel hält das Wetter. Erwartungsvolle Stimmung bei den vielen, die der Unsicherheit trotzen. Alle Sänger sind eingetroffen. Pünktlich also beginnt das Sommerkonzert der Bayerischen Staatsoper München mit der Kaderschmiede des Opernstudios – mittlerweile weiß jeder Kulturfan in der Region, dass von diesen Konzerten Begeisterndes zu erwarten ist. Akustisch wie auch optisch. So auch an diesem Abend.

Der Leiter des Opernstudios, Tobias Truniger, führt ins Programm ein, an dessen Beginn von Georg Friedrich Händel "Rodelinda" steht. Unnachahmlich, wie Truniger eine Barockoper mit vielen Handlungssträngen, die in kunstvollen Verwicklungen sich (vielleicht) auflösen, enträtselt. Oper so charmant und kurzweilig erklärt zu bekommen, macht Lust auf diese Musik.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

