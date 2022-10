Mertingen

Mertingen geht offensiv das Thema Windpark an

Plus Mertingen will prüfen, ob im Waldgebiet der Gemeinde ein Windpark entstehen könnte. Die Kommune will vorbereitet sein, wenn die 10-H-Regelung fällt.

Von Helmut Bissinger

In einigen Jahren könnten sich im Mertinger Wald vier oder fünf Windräder drehen und nachhaltigen Strom direkt vor Ort produzieren. Wo genau könnten sie stehen? Was ist mit dem Schall, dem Schattenwurf und dem Naturschutz? Könnte eine Bürgerbeteiligung möglich sein? All diese Fragen stehen hinter der Idee des Mertinger Gemeinderats, im Forst in Zusammenarbeit mit GP Joule eine Windkraftanlage zu errichten.

