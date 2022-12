Mertingen hat mehr Gewerbesteuer als erwartet

Drei Millionen Euro mehr als kalkuliert werden Ende 2022 in die Mertinger Gemeindekasse fließen. Woher der unerwartete Geldsegen kommt.

Mit einem solchen Finanzpolster zum Jahresende haben weder Bürgermeister noch Kämmerer gerechnet: Mertingen geht finanziell gut gebettet ins neue Jahr. Die Gewerbesteuer, das belegen die Zahlen von Kämmerer Jörg Baumgärtner, ist nämlich üppig gesprudelt. Mit Einnahmen in Höhe von 2,5 Millionen Euro hatte man kalkuliert, nun liegen sie mit knapp 5,8 Millionen Euro deutlich über dem Ansatz.

In fast allen Bereichen, so berichtete der Kämmerer dem Gemeinderat, habe man mehr erwirtschaftet als prognostiziert. Die Gewerbesteuer schnellte regelrecht nach oben. Am Ende schlagen knapp 3,3 Millionen Euro als Plus zu Buche. Gleichzeitig stieg infolgedessen die Gewerbesteuerumlage: Sie liegt bei 434.000 Euro.

Wofür Mertingen sein Geld 2021 ausgegeben hat

Wie Baumgärtner ausführte, ermöglichten die Einnahmen nun eine weitere Zuführung zum Vermögenshaushalt. Auch in anderen Bereichen konnte er von einer „freudigen Entwicklung“ berichten. Nur ein Beispiel: Aus der Pacht für die Alte Brauerei seien demnach 76.000 Euro mehr als kalkuliert eingenommen worden, aus den Wassergebühren knapp 51.000 Euro.

Allein 1,77 Millionen Euro hat die Gemeinde Mertingen nach den Zahlen des Kämmerers für den Erwerb landwirtschaftlicher Flächen ausgegeben, knapp 890.000 für weiteres Bauland. 1,15 Millionen wurden in die allgemeine Rücklage gebucht, also auf die hohe Kante gelegt. Zum Jahreswechsel steht Mertingen mit 3,7 Millionen Euro in der Kreide. Diesen Schulden stehen aber Rücklagen von rund sieben Millionen Euro gegenüber.

Was bringt das neue Jahr? Bei seiner Prognose zeigte sich Baumgärtner zurückhaltend. Es sei nicht ausgeschlossen, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer drastisch zurückgingen. Er orientiere sich an den Vorauszahlungen der Betriebe für 2023, die mit 2,2 Millionen Euro angesetzt seien. Die Unsicherheiten aufgrund der Energiekosten, der Inflation sowie der Konjunktur seien groß.