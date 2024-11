Mertingen ist nun in närrischen Händen

Nach 274 Tagen ohne Fasching wurde nun auch in Mertingen endlich die närrische Zeit vom Vorsitzenden und Präsidenten Josef Oskar Stettberger und seinem gesamten Team eingeläutet. Die Faschingsfreunde Mertingen begrüßten ihre Gäste in der Schulaula der Antonius-von-Steichele Grundschule, um gemeinsam mit viel Gaudi und Überraschungen in die fünfte Jahreszeit zu starten. Zusammen mit dem Vorstand, dem Komitee und der Zunftgruppe „Mertinger Höllweiber“, wurde die Saison 2024/ 2025 eröffnet. Unter dem Motto „The Show must go on – Mertingen On Stage“ geht es mit Vollgas in die närrische Zeit.

Kinderhofmarschallin Josi Schwarz und Hofmarschallin Sandra Hurler führten durch die Vorstellung der fünf Tanzgruppen mit rund 80 Tänzern und Tänzerinnen. In dieser Saison sind wieder die Showsternchen, die Dance Stars, die Teeny Garde, die Prinzengarde und der Showtanz „Dance Explosion“ zu sehen. Eine ganz besondere Auszeichnung erhielten 18 Tänzerinnen und Tänzer, denen mit dem BDK-Treue-Abzeichen in Bronze, Silber und Gold für ununterbrochene, tänzerische Leistungen gedankt wurde.

Ein letztes Mal noch wiegten sich die noch amtierenden Regenten im Walzertakt, bevor sie ihre Amtsgeschäfte an die Nachfolger weitergeben mussten. Und da wurde dann endlich auch das Geheimnis gelüftet, wer das närrische Mertingen künftig regiert. Unter der Begleitung der Feuerwehr Mertingen wurde ein Biest zur Faschingseröffnung gebracht. Ein wunderschönes junges Mädchen betrat die Bühne und brach den Zauber des verwunschenen Biestes. Unter den Masken zeigten sich die Kinderregenten der diesjährigen Saison. Prinz Ludwig I. (Lang) the Showmaster und seine Prinzessin Leonie II. (Poetzsch) von den tanzenden Sternen.

Zwei maskierte Gestalten enthüllten sich unter tosendem Applaus

Nach einem kleinen Tanzwettbewerb, der sich allerdings als Enttäuschung für die neue Besetzung des großen Prinzenpaares herausstellte, ertönte die Musik des „Phantom der Oper“. Zwei maskierte Gestalten betraten die Bühne. Unter tobendem Applaus enthüllten sich die großen Regenten der Faschingsfreunde Mertingen: In dieser Saison regieren Prinzessin Julia I. (Hilble) von den königlichen Felsen und Prinz Jonas I. (Schweihofer) Herrscher über das geweihte Land. Bürgermeister Veit Meggle zierte sich nicht lange, den Rathausschlüssel an die nun amtierenden Prinzenpaare zu übergeben, und gab in einer kurzen Ansprache ein paar launige Worte mit auf den weg.

Mit dem traditionellen Vereinstanz und einem kräftigen „Wella-Hoi“ wurde der offizielle Teil der Faschingseröffnung beendet. Anschließend feierte man mit den Gästen und einigen Freunden aus den umliegenden Faschingsvereinen zünftig weiter und ließ den Abend so gebührend ausklingen. (AZ)

Auf dem Bild von links nach rechts zu sehen:

Hofmarschallin Sandra Hurler, Bürgermeister Veit Meggle, Komiteemitglied Markus Wildenhain, Prinzessin Leonie die II. von den tanzenden Sternen [Poetzsch], Prinz Ludwig der I. the Showmaster [Lang], Prinzessin Julia die I. von den königlichen Felsen [Hilble], Prinz Jonas der I. Herrscher über das geweihte Land [Schweihofer], Kinderhofmarschallin Josi Schwarz und 1. Präsident Josef Oskar Stettberger

Fotograf: Sönke Kragl