Mertingen plant ein neues Wasserhaus für zwölf Millionen Euro

Plus Kaum eine Gemeinde im Landkreis Donau-Ries fördert so viel Trinkwasser wie Mertingen. Um für die Zukunft gerüstet zu sein, soll ein neues Wasserwerk gebaut werden.

Im Landkreis gibt es nur wenige Kommunen, die so viel Grundwasser fördern wie Mertingen. Das Volumen des Trinkwasserspeichers ist aber fast erschöpft. Das bestehende Wasserwerk ist an seine Grenzen bekommen. Seither laufen die Planungen für ein neues, modernes Wasserwerk, "das unser Leistungs- und Anforderungsspektrum abdeckt". Bürgermeister Veit Meggle hofft, dass das Projekt zeitnah verwirklicht werden könne.