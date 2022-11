Mertingen

vor 34 Min.

Mertingen schaltet das Straßenlicht nachts doch nicht aus

In Mertingen bleiben die Straßenlampen jetzt doch die ganze Nacht an. Der Energiesparplan des Gemeinderats ist nicht realisierbar.

Plus Mertingen revidiert Beschluss und lässt die Straßenbeleuchtung auch nachts an. Dennoch gibt es eine Änderung

Von Helmut Bissinger Artikel anhören Shape

Eigentlich wollte man in Mertingen Energiekosten sparen, doch die Entscheidung, dass nachts die Straßenbeleuchtung gedimmt und teilweise sogar komplett ausgeschaltet wird, ist nun wieder einkassiert worden. Der Gemeinderat revidierte seinen Beschluss von September und nun bleibt fast alles so wie immer: Die dunkle Jahreszeit wird in Mertingen also doch nicht noch dunkler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen