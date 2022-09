Mertingen

Mertingen schaltet nachts die Straßenbeleuchtung aus

Plus Schon jetzt werden Kirchen und Brunnen in Mertingen nicht mehr angestrahlt. Nun geht die Kommune einen weiteren Schritt, um Energie zu sparen.

Von Helmut Bissinger

In Mertingen soll über die gesetzlichen Maßnahmen hinaus Strom gespart werden. So ist seit einigen Tagen nicht nur die nächtliche Beleuchtung der Sankt-Martins-Kirche abgeschaltet. Auch der Betrieb der öffentlichen Brunnen sowie deren Illumination wurden gestoppt. Der Gemeinderat hat nun eine weitere Maßnahme mit großer Mehrheit beschlossen: Die Straßenbeleuchtung in Mertingen und seinen Ortsteilen Druisheim und Heißesheim wird reduziert.

