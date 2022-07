Mertingen

06:00 Uhr

Mertingen stellt voll auf Erneuerbare um: Kämmerer erklärt, wie das geht

Plus Mertingen ist nicht die erste Kommune, die sich auf erneuerbare Energien umgestellt hat, doch das Konzept lässt aufhorchen. Kämmerer Jörg Baumgärtner erklärt es.

Von Helmut Bissinger

Was hat Sie, den Kämmerer der Gemeinde Mertingen bewogen, schon zu handeln, bevor die Preise an der Tankstelle durch die Decke gingen?



Jörg Baumgärtner: Getrieben hat uns nur die eigene Überzeugung, dass Regionalität und Nachhaltigkeit in der Erzeugung wie auch beim Verbrauch von Energie das Maß der Dinge sind. Wir wollten als Zukunftsgemeinde mit klimafreundlichen Wärme-, Mobilitäts- und Energielösungen Zeichen setzen.

