Mertingen veranstaltet das erste Mal eine Vereinsmesse

20 Ortsvereine präsentieren sich am 26. März in der Turnhalle und werben um Mitglieder.

Es gibt viele verschiedene Arten von Messen: Handwerksmessen, Agrarmessen, Sportmessen oder Frühlingsausstellungen. Doch eine Vereinsmesse ist eher ungewöhnlich. In Mertingen findet am Sonntag, 26. März, von 14 bis 17 Uhr, zum ersten Mal eine solche statt. Die Idee entstand nach der für Vereine schwierigen Corona-Zeit.

Um das Vereinsleben im Dorf wieder anzukurbeln und die Bürger – besonders auch die Neubürger – über die Vielfalt der Ortsvereine zu informieren, entstand der Wunsch nach einem „Tag der offenen Tür“. Die Überlegung, dies dezentral bei den jeweiligen Vereinen an einem Tag durchzuführen, entpuppte sich schnell als nicht realisierbar. Die Lösung war schließlich eine Veranstaltung an einem zentralen Ort analog einer Gewerbeausstellung. Das Projektteam um Sportreferent Hannes Schweihofer und Barbara Zerle als Vereinsvertreterin hat gemeinsam mit Bürgermeister Veit Meggle, Adelheid Längl aus dem Rathaus sowie Hausmeisterleiter Thomas Liebl die Veranstaltung organisiert.

20 Vereine in Mertingen stellen sich vor - es geht nicht nur um Sport

Rund 20 Vereine aus den Bereichen Sport, Freizeit, Kultur & Bildung werden sich am Sonntag in der Mertinger Turnhalle präsentieren. Am Aktionstag wird viel geboten: In der Mitte der Turnhalle befindet sich die Aktionsbühne, um die sich die Präsentationstische der teilnehmenden Vereine gruppieren. Im vorderen Bereich sorgen die Bulldog- und Oldtimerfreunde Mertingen für die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen. Die Katholische Landjugend übernimmt die Ausgabe von Getränken.

Auf der Aktionsbühne zeigen unter anderem die Kindervolkstanzgruppe und die Schuhplattler ihr Können und das Jugendorchester des Musikvereins sorgt für musikalische Unterhaltung. Ebenso demonstriert die Feuerwehr Mertingen, wie man einen Defibrillator anwendet. Zudem kann man abseits der Bühne der Voltigier-Gruppe des Reit- und Fahrvereins Donauwörth-Mertingen zuschauen und die Trowinschützen Druisheim präsentieren ihre Lichtgewehranlage. (weda, mit pm)