Mertingen

vor 48 Min.

Mertingen will sich mehr um seine Senioren kümmern

Um die Belange von Senioren in Mertingen soll sich künftig ein Quartiersmanager kümmern.

Plus Schon bald wird wohl ein Viertel der Bürgerschaft in Mertingen 65 Jahre und älter sein. Deshalb will die Kommune dieser Altersgruppe mehr bieten.

Von Helmut Bissinger Artikel anhören Shape

In Mertingen wird die Zahl älterer Bürgerinnen und Bürger bis 2033 enorm wachsen. Diese Prognose verkündete Bürgermeister Veit Meggle dem Gemeinderat und stützte sich dabei auf den "Demografiespiegel Bayern". Bei dann voraussichtlich 4400 Einwohnern werde die Gruppe der "65-plus"-Menschen in Mertingen um 60,3 Prozent wachsen, auf prognostiziert 1100 Menschen. Diese Zahlen veranlassten das Gremium nun zum vorausschauenden Handeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen