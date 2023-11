Mertingen

vor 17 Min.

Mertinger Azubi in den USA: "Der erste Kulturschock war bereits in Deutschland"

Bei einem Nachbereitungstreffen berichten Sarah Jung (hinten links) und die anderen Stipendiatinnen und Stipendiaten, welche Wege sie nach dem Aufenthalt in den USA eingeschlagen haben.

Plus Eine Auszubildende aus Mertingen reist mit einem Stipendium in die USA. Der Aufenthalt weitet ihren Blick - und weckt die Reiselust.

Von Helen Geyer Artikel anhören Shape

Wenn Sarah Jung heute noch davon erzählt, gerät sie ins Schwärmen. Die Mertingerin verbrachte zuerst zweieinhalb Wochen und wenige Monate später ein ganzes Jahr in den USA. Dadurch erweiterte die Veranstaltungskauffrau nicht nur ihr berufliches Profil, sondern entwickelte sich auch persönlich weiter. Unterstützung erhielt sie dabei von einem Stipendium, das speziell Auszubildende fördert. Den ersten Kulturschock während ihrer Reise erlebte sie jedoch nicht in den USA.

Die 22-Jährige begann im September 2019 ihre Ausbildung bei der Messe München. Ihr Arbeitgeber hatte schon häufiger das Auslandsprogramm "Azubis in die USA & Kanada" (Azusa) der Joachim-Herz-Stiftung unterstützt, und somit kam Jung auch auf die Idee, sich für das Stipendium zu bewerben. Sie konnte sich nicht entscheiden und bewarb sich sowohl für ein sechswöchiges College-Programm, bei dem sie hauptsächlich an Kursen der Kennesaw State University (KSU) in Atlanta, Georgia, teilnehmen sollte, als auch für ein achtwöchiges Praktikum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen