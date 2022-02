Mertingen

06:30 Uhr

"Mertinger Höll": Straße durchs Moor soll saniert werden

Die Straße zwischen Heißesheim und Rettingen soll in Teilbereichen ausgebessert werden

Plus In einem Teilbereich der Straße von Heißesheim nach Rettingen wird der Belag erneuert. Aber in welchem Umfang? Darüber hat der Gemeinderat nun diskutiert.

Von Helmut Bissinger

Zwischen dem Mertinger Ortsteil Heißesheim und dem Tapfheimer Ortsteil Rettingen gibt es eine Ortsverbindungsstraße, die idyllisch durch die Moorlandschaft entlang des Naturschutzgebietes „Mertinger Höll“ verläuft. Diese Straße wird auch gerne von Radfahrern genutzt. Allerdings ist die Verkehrssituation in den vergangenen Jahren aber zunehmend schlechter geworden. Nun soll sie aber verbessert werden.

