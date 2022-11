Mertingen

12:21 Uhr

Rolle rückwärts: Verkauf des Pfenningbäcks in Mertingen an Investor ist gestoppt

Das Pfenningbäck-Anwesen (weißes Gebäude) in der Hilaria-Lechner-Straße in Mertingen wird nun doch nicht an einen privaten Investor verkauft. Was damit geschieht, muss der Gemeinderat nun neu entscheiden.

Plus Ein prominentes Gebäude in Mertingen sollte ein Investor übernehmen und sanieren. Doch jetzt kommt alles anders als noch im Frühjahr beschlossen.

Von Daniel Weigl

Der Pfenningbäck in Mertingen hat eine lange Tradition und das Gebäude selbst eine lange Geschichte. Erbaut wurde es im 18. Jahrhundert und diente früher als "Alte Vogtei". Seit mehreren Jahren befindet sich das Gebäude, in dem eine Bäckerei untergebracht ist, in Gemeindebesitz. Eigentlich hätte es an einen privaten Investor verkauft werden sollen, nun kommt es aber doch anders.

