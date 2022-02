Mertingen

vor 17 Min.

Mertinger Schuldenlast macht einem Gemeinderat große Sorgen

Die Gemeinde Mertingen will auch heuer viel Geld investieren.

Plus Mertingens Kämmerer stellt vorab den Etat vor. Der Finanzplan für die nächsten Jahre gefällt einem Gemeinderat überhaupt nicht. Er sieht eine düstere Zukunft.

Von Helmut Bissinger

In einer Sisyphusarbeit hat Mertingens Kämmerer Jörg Baumgärtner den Verwaltungs- wie den Vermögenshaushalt erstellt. Er soll demnächst verabschiedet werden. Den Ratsmitgliedern hat er die Eckpunkte des Etats bereits in mehreren öffentlichen Sitzungen vorgetragen. Wesentliche Änderungen muss Baumgärtner nun nicht in das Zahlenwerk einarbeiten. Ein Ratsmitglied aber äußert große Bedenken.

