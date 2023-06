Mertingen

18:30 Uhr

Mertinger Unternehmen macht Technik für die Giganten verschiedener Branchen

Hier bestellen große Mobilfunkanbieter und die Bundeswehr: Das Firmengelände von MTS Systemtechnik in Mertingen.

Plus Mit Schirmboxen, die bei Mobilfunkanbietern und beim Militär begehrt sind, wird MTS Systemtechnik aus Mertingen zu einem Unternehmen von internationalem Rang.

Von Marco Keitel Artikel anhören Shape

Ein metallisch-glänzender Kasten, vorne ein Griff wie am Deckel eines Gas-Grills, innen Kabel, Drehschalter, zwei Handyhalterungen. Spektakulär sieht die Schirmbox nicht aus. Aber sie trägt einen wichtigen Teil dazu bei, dass es mittlerweile für viele selbstverständlich ist, fast überall mit dem Mobiltelefon telefonieren und im Internet surfen zu können. Funktioniert das neueste I-Phone im Netz der Telekom einwandfrei? Läuft alles reibungslos, wenn man mit dem neuen Samsung-Handy im Netz von Vodafone unterwegs ist? Es sind Schirmboxen, wie sie MTS Systemtechnik aus Mertingen als eines von wenigen Unternehmen auf der Welt herstellt, mit denen das getestet wird.

Eine der Schirmboxen von MTS Systemtechnik aus Mertingen. Foto: Marco Keitel

Andreas Weiss ist seit zehn Jahren im Unternehmen, leitet den Bereich Entwicklung und Konstruktion und ist im Vertrieb tätig. Im Freien, so erklärt er, schwirren dutzende Signale umher, etwa Mobilfunk oder WLAN. "Das möchte ein Provider nicht, wenn neue Endgeräte getestet werden sollen", sagt der 51-Jährige. Und da kommen für die Giganten der Telekommunikationsbranche die Schirmboxen von MTS Systemtechnik aus Mertingen ins Spiel. "Wir fertigen individuelle Produkte, mit denen zum Beispiel Mobilfunkanbieter Tests in Labor-Umgebung durchführen können." In der Schirmbox empfängt das Handy dann nur das gewünschte Signal, mit dem getestet werden soll. Es gibt auch andere Anwendungsbereiche. 95 Prozent der Produkte werden individuell auf die Kundenwünsche angepasst, sagt Weiss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen