Mertingerin backt "teuflisch gute" Torte zur Weihnachtszeit

Plus Doris Schindler hat einen Kuchen kreiert, dem sie teuflische Eigenschaften zuweist. Die Hobbybäckerin aus Mertingen verrät, was hinter ihrem "Devil's Food Cake" steckt.

Teuflisch viel Schokolade - wer das gerne auf seinem Teller hat, der ist mit dem Backwerk von Doris Schindler aus Mertingen bestens beraten. „Devil’s Food Cake“ - übersetzt "Teufelskuchen" - ist ihre Empfehlung zur Weihnachtszeit für viele Bäckerinnen und Bäcker aus der Region. Auch wenn der Name des Kuchens vielleicht erstmal nicht zur besinnlichen und geruhsamen Weihnachtszeit passt, die Zutatenliste und damit der Geschmack tut das allemal.