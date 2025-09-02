Mit dem Jäger im Mertinger Forst

Auch heuer hieß es anlässlich des Ferienprogrammes wieder: Mit dem Jäger in den Wald. Mit 32 Kindern aus der Umgebung ist das Interesse an der Natur hoch. Kürzlich traf man sich am Waldparkplatz Mertingen. Dort wurden sie von den „Mertinger Jägern“ abgeholt und nach einem kleinen Erkundungsgang ging es an vier verschieden vorbereitete Stationen. Neben zahlreichen Präparaten und Wildtafeln wurden auch verschiedene Bäume und Sträucher vorgestellt. Auch der Ausblick vom Hochsitz konnten die Kinder geniessen. Zu guter Letzt wurde auch noch eine Drohne zur Kitzrettung vorgestellt. Vor allem an der Arbeit mit den Hunden hatten die Kinder ihren Spaß im Verstecken verschiedener Gegenstände. Abschließend verabschiedeten sich einige Kinder mit „Bis zum nächsten Jahr“

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!