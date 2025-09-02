Icon Menü
Mertingen: Mit dem Jäger im Mertinger Forst

Mertingen

Mit dem Jäger im Mertinger Forst

großes interesse an der Natur
Von Florian Otto
    Martin schweihofer, xaver feistle, lothar keis, florian otto, erika und thomas laukenmann
    Martin schweihofer, xaver feistle, lothar keis, florian otto, erika und thomas laukenmann Foto: herta keis

    Auch heuer hieß es anlässlich des Ferienprogrammes wieder: Mit dem Jäger in den Wald. Mit 32 Kindern aus der Umgebung ist das Interesse an der Natur hoch. Kürzlich traf man sich am Waldparkplatz Mertingen. Dort wurden sie von den „Mertinger Jägern“ abgeholt und nach einem kleinen Erkundungsgang ging es an vier verschieden vorbereitete Stationen. Neben zahlreichen Präparaten und Wildtafeln wurden auch verschiedene Bäume und Sträucher vorgestellt. Auch der Ausblick vom Hochsitz konnten die Kinder geniessen. Zu guter Letzt wurde auch noch eine Drohne zur Kitzrettung vorgestellt. Vor allem an der Arbeit mit den Hunden hatten die Kinder ihren Spaß im Verstecken verschiedener Gegenstände. Abschließend verabschiedeten sich einige Kinder mit „Bis zum nächsten Jahr“

