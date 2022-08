Mofafahrerin fährt in Mertingen ohne Helm und Versicherungsschutz

Die Polizei hat in Mertingen eine Frau erwischt, die ohne gültiges Versicherungskennzeichen auf einem Kleinkraftrad unterwegs war. Das hat Folgen.

Ohne Helm und ohne Versicherungsschutz war am frühen Montagabend eine Frau in Mertingen auf einem Mofa unterwegs - und hat jetzt eine Anzeige am Hals. Die Polizei kontrollierte die 41-Jährige im Gewerbepark-Ost, da sie keinen Helm trug. Zudem stellten die Beamten fest, dass an dem Kleinkraftrad ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2021 angebracht war. Die Fahrerin gab an, dass das neue Kennzeichen bereits zu Hause liege und nur noch nicht angebracht worden sei.

Recherchen der Gesetzeshüter ergaben jedoch, dass für den Versicherungszeitraum 2022 kein Kennzeichen für das Kleinkraftrad ausgegeben wurde. Die Frau durfte nicht mehr weiterfahren und erhielt eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz. (AZ)