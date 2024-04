Musikverein Mertingen feiert sein 40-jähriges Bestehen

Plus In feierlichem Rahmen zelebriert der Mertinger Musikverein die vergangenen vier Jahrzehnte. Daneben gibt es auch Ehrungen - sogar eine für die gleiche Zeitspanne.

Die Sektgläser, die festlich zusammen stießen, verrieten es schon: Es gab etwas Besonderes zu feiern. Am Samstag zelebrierte der Musikverein Mertingen nämlich sein 40-jähriges Bestehen in der alten Brauerei Mertingen. Empfangen wurden die Gäste durch das Jugendblasorchester unter der Leitung von Kathrin Schweihofer, bei dem der Nachwuchs der Kapelle sein Können zeigte. Und dann betrat auch schon das große Orchester unter der Leitung von Vasyl Zakopets die Bühne und legte einen triumphalen Einstieg hin, unter anderem mit der passenden Marschpolka „Jubiläumsklänge“.

Der frisch gewählte Vorsitzende Christian Berchtenbreiter begrüßte die Gäste, unter denen auch die Gründungsmitglieder des Vereins Altbürgermeister Hans Leinauer und Andreas Mayr waren. Nach einem Schwenk in die Geschichte des Vereins, geprägt von vielen Höhe- und wenigen Tiefpunkten, ergriff auch Bürgermeister Veit Meggle das Wort. Er lobte das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder und bedankte sich für die Bereicherung, die diese in der Dorfgemeinschaft darstellen. „Musik verändert den Herzschlag, sie kann beflügeln, beruhigen, entspannen und sogar Schmerzen lindern“, und das alles komme zu dem Genuss noch hinzu. Kurzum: Der Musikverein Mertingen träfe bei seinen Veranstaltungen einfach immer „den richtigen Ton“.