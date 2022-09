Mertingen, Nördlingen

18:00 Uhr

In Nordschwaben hat der Große Brachvogel seine letzte Chance

Plus Der Große Brachvogel ist akut vom Aussterben bedroht. Um den Fortbestand doch zu sichern, geht die Regierung von Schwaben einen harschen Schritt. Im Visier: der Fuchs.

Von Barbara Wild

Es sieht nicht gut aus für den Großen Brachvogel. In 20 Jahren wird er wohl ausgestorben sein – sogar hier in Nordschwaben. 55 Brutpaare gibt es noch im Nördlinger Ries und im Donauried. Doch auch hier hat es der Vogel mit dem charakteristisch gebogenen Schnabel sehr schwer, Nachwuchs großzuziehen. Naturschützer, die seit Jahrzehnten mit viel Engagement für den Erhalt des Großen Brachvogels arbeiten, gehen jetzt einen Weg, der im ersten Moment für Stirnrunzeln sorgen dürfte. Es ist ein harscher Eingriff in die Natur und doch die letzte Chance für den Brachvogel: die Jagd auf den Feind.

