Mertingen/Nördlingen

vor 33 Min.

Menschen aus dem Kreis Donau-Ries bangen um ihre Verwandten in der Ukraine

In der Region leben zahlreiche Menschen aus der Ukraine. Die Sorge um die Anhörigen in der alten Heimat ist groß.

Plus Putins Truppen sind in der Ukraine einmarschiert. Russlands Militär bombardiert das Land. Menschen mit Verbindungen dorthin zeigen sich tief besorgt.

Jetzt ist eingetreten, was seit Tagen weltweit befürchtet wird: Panzer und Bodentruppen des russischen Präsidenten Putin sind am frühen Donnerstagmorgen in die Ukraine einmarschiert. In vielen Städten des Landes soll es Explosionen gegeben haben, es soll auch zu Raketenangriffen auf Militärflughäfen und Städte gekommen sein. Auch die ukrainische Hauptstadt Kiew ist betroffen. Wolodymyr Selenskyi, der ukrainische Staatschef, hat das Kriegsrecht ausgerufen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen