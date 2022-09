Fahrzeug kracht auf B2 in Zaun von Solarpark

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht an der B2 zwischen Mertingen und Nordendorf nach einem Unbekannten.

Nach einer dreisten Unfallflucht an der B2 im angrenzenden Landkreis Augsburg sucht die Polizei nach Zeugen. Am Sonntag kam ein Verkehrsteilnehmer, der zwischen 8.15 und 11.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Mertingen und Nordendorf in Richtung Augsburg unterwegs war, von der Bundesstraße ab. Der Unbekannte fuhr nach Spurenlage zunächst auf dem parallel zur B2 verlaufenden Feldweg entlang. Anschließend krachte er in den Zaun einer Freiflächen-Photovoltaikanlage. Ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 1000 Euro zu kümmern, suchte der Verursacher das Weite. Die Polizei Gersthofen bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Telefon: 0821/323-1810. (AZ)